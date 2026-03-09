9 Марта 2026
RU

Хави: "Месси не вернулся в "Барселону", потому что этого не захотел Лапорта"

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2026 09:13
6
Хави: "Месси не вернулся в "Барселону", потому что этого не захотел Лапорта"

Легендарный полузащитник и бывший главный тренер футбольного клуба "Барселона" Хави Эрнандес в интервью изданию La Vanguardia выступил с резкими обвинениями в адрес кандидата в президенты каталонского гранда Жоана Лапорты, сообщает İdman.Biz.

По словам Хави, возвращение Лионеля Месси после чемпионата мира в Катаре было полностью согласовано, однако сделка была заблокирована лично главой клуба. Экс-тренер клуба утверждает, что Лапорта опасался "войны зарплат" внутри коллектива.

"Возвращение Лео в "Барсу" после чемпионата мира было решенным делом. Все было готово. У нас было одобрение от Ла Лиги, и Месси хотел вернуться, но Лапорта остановил трансфер. Он сказал мне, что если Месси вернется, начнется "война зарплат", и он не может этого допустить", — заявил Хави. Тренер также подчеркнул, что причиной срыва не были финансовые требования семьи Месси или позиция лиги: "Месси никогда не вернется в "Барселону" просто потому, что этого не хочет Лапорта. Все остальное — ложь".

В своем интервью Хави раскрыл детали внутреннего управления, заявив, что реальные решения в клубе принимает не Лапорта, а его доверенное лицо Алехандро Эчеваррия. По словам специалиста, именно Эчеваррия стоял за его увольнением, а официальная версия клуба является ложной. "Клубом практически управляет Алехандро. Даже Деку ограничен в своих действиях. Именно Эчеваррия решил, что я не должен продолжать работу, хотя мне пришлось ждать официального решения несколько недель", — отметил Хави.

Помимо ситуации с Месси, Хави затронул тему усиления состава после ухода Серхио Бускетса. Специалист подтвердил, что его приоритетной целью был полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди, однако руководство проигнорировало его просьбу. "Я просил подписать Субименди, но мне сказали "нет". Это было финансовое решение, они выбрали более дешевый вариант. Мы потеряли Бускетса, и я не понимал, как такое возможно", — добавил он.

Хави также прокомментировал свои отношения с нынешним наставником команды Ханси Фликом. Он назвал немца честным человеком и сообщил, что Флик лично посетил его дом, чтобы извиниться за переговоры с клубом, которые велись еще до официальной отставки Хави. Своим главным "моральным наследием" в клубе экс-тренер назвал привлечение в основной состав молодых талантов, таких как Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Педри, Алехандро Бальде и Фермин Лопес.

В завершение Хави исключил возможность своего возвращения в клуб в будущем, назвав нынешнюю атмосферу в "Барселоне" "позорной" из-за постоянных внутренних конфликтов и менталитета "кто не с нами, тот против нас". "Моя глава в качестве тренера "Барсы" завершена. Я не вернусь. Я был разочарован в Лапорте в конечном итоге", — резюмировал он.

Данные заявления были сделаны в разгар предвыборной кампании. Голосование на выборах президента "Барселоны" состоится в воскресенье, 15 марта 2026 года. Жоану Лапорте противостоит Виктор Фонт, и слова Хави стали мощным инструментом давления на ход выборов за неделю до их проведения.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

15-летняя футболистка академии "Оксфорда" скончалась на поле
08:12
Мировой футбол

15-летняя футболистка академии "Оксфорда" скончалась на поле

Трагедия произошла во время матча между командами "Оксфорда" и "Фулхэма"
Пауло Дибала летом пополнит состав "Бока Хуниорс"
07:14
Мировой футбол

Пауло Дибала летом пополнит состав "Бока Хуниорс"

На данный момент нападающий не обсуждает с "Ромой" продление контракта
Тиагу Мотта может возглавить "Тоттенхэм"
06:26
Мировой футбол

Тиагу Мотта может возглавить "Тоттенхэм"

Нынешний наставник "шпор" Игор Тудор может лишиться своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды
Болельщики "Селтика" и "Рейнджерс" устроили беспорядки на поле после матча Кубка Шотландии - ВИДЕО
03:22
Мировой футбол

Болельщики "Селтика" и "Рейнджерс" устроили беспорядки на поле после матча Кубка Шотландии - ВИДЕО

В ходе событий пострадали полицейские и фанаты
"Валенсия" победила "Алавес", забив в компенсированное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:16
Мировой футбол

"Валенсия" победила "Алавес", забив в компенсированное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

На 90+7-й минуте за вторые желтые карточки были удалены два игрока гостей
"Лион" ушел от поражения в матче с "Парижем" благодаря пенальти на 90+6-й минуте - ОБНОВЛЕНО
02:00
Мировой футбол

"Лион" ушел от поражения в матче с "Парижем" благодаря пенальти на 90+6-й минуте - ОБНОВЛЕНО

"Лион" прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Марта 13:13
ММА

Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанскому бойцу приходится сейчас перестраивать всю подготовку к предстоящему турниру