Хави: "Месси не вернулся в "Барселону", потому что этого не захотел Лапорта"

Легендарный полузащитник и бывший главный тренер футбольного клуба "Барселона" Хави Эрнандес в интервью изданию La Vanguardia выступил с резкими обвинениями в адрес кандидата в президенты каталонского гранда Жоана Лапорты, сообщает İdman.Biz.

По словам Хави, возвращение Лионеля Месси после чемпионата мира в Катаре было полностью согласовано, однако сделка была заблокирована лично главой клуба. Экс-тренер клуба утверждает, что Лапорта опасался "войны зарплат" внутри коллектива.

"Возвращение Лео в "Барсу" после чемпионата мира было решенным делом. Все было готово. У нас было одобрение от Ла Лиги, и Месси хотел вернуться, но Лапорта остановил трансфер. Он сказал мне, что если Месси вернется, начнется "война зарплат", и он не может этого допустить", — заявил Хави. Тренер также подчеркнул, что причиной срыва не были финансовые требования семьи Месси или позиция лиги: "Месси никогда не вернется в "Барселону" просто потому, что этого не хочет Лапорта. Все остальное — ложь".

В своем интервью Хави раскрыл детали внутреннего управления, заявив, что реальные решения в клубе принимает не Лапорта, а его доверенное лицо Алехандро Эчеваррия. По словам специалиста, именно Эчеваррия стоял за его увольнением, а официальная версия клуба является ложной. "Клубом практически управляет Алехандро. Даже Деку ограничен в своих действиях. Именно Эчеваррия решил, что я не должен продолжать работу, хотя мне пришлось ждать официального решения несколько недель", — отметил Хави.

Помимо ситуации с Месси, Хави затронул тему усиления состава после ухода Серхио Бускетса. Специалист подтвердил, что его приоритетной целью был полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди, однако руководство проигнорировало его просьбу. "Я просил подписать Субименди, но мне сказали "нет". Это было финансовое решение, они выбрали более дешевый вариант. Мы потеряли Бускетса, и я не понимал, как такое возможно", — добавил он.

Хави также прокомментировал свои отношения с нынешним наставником команды Ханси Фликом. Он назвал немца честным человеком и сообщил, что Флик лично посетил его дом, чтобы извиниться за переговоры с клубом, которые велись еще до официальной отставки Хави. Своим главным "моральным наследием" в клубе экс-тренер назвал привлечение в основной состав молодых талантов, таких как Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Педри, Алехандро Бальде и Фермин Лопес.

В завершение Хави исключил возможность своего возвращения в клуб в будущем, назвав нынешнюю атмосферу в "Барселоне" "позорной" из-за постоянных внутренних конфликтов и менталитета "кто не с нами, тот против нас". "Моя глава в качестве тренера "Барсы" завершена. Я не вернусь. Я был разочарован в Лапорте в конечном итоге", — резюмировал он.

Данные заявления были сделаны в разгар предвыборной кампании. Голосование на выборах президента "Барселоны" состоится в воскресенье, 15 марта 2026 года. Жоану Лапорте противостоит Виктор Фонт, и слова Хави стали мощным инструментом давления на ход выборов за неделю до их проведения.