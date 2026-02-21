22 Февраля 2026
RU

"Реал" уступил "Осасуне" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
21 Февраля 2026 23:40
41
"Реал" уступил "Осасуне" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

"Реал" на выезде потерпел поражение от "Осасуны" в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:2.

На 38-й минуте Анте Будимир реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. На 73-й минуте Винисиус сравнял счет, а на 90-й Рауль Де Аро забил второй гол в ворота "сливочных".

"Реал" прервал восьмиматчевую победную серию в Ла Лиге. Мадридская команда с 60 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая на 2 балла "Барселону", у которой еще одна игра в запасе. "Осасуна" набрала 33 очка и располагается на девятой строчке.

21:48

"Бетис" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:1. Игра прошла на чужом стадионе "Ла Картуха".

На 16-й минуте Седрик Бакамбу вывел хозяев вперед, а на 42-й минуте Иси Палазон сравнял счет.

"Бетис" продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до четырех матчей и с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" набрал 26 баллов и поднялся на 14-ю строчку.

19:12

"Реал Сосьедад" дома сыграл вничью с "Овьедо" в матче 25-го тура чемпионата Испании — 3:3. Матч прошел на стадионе "Аноэта".

За хозяев голы забили Орри Стейнд Оскарссон, оформивший дубль, и Дуйе Чалета-Цар. У "Овьедо" дубль на свой счет записал Федерико Виньяс. Еще один мяч забил Эрик Байи на 90+2-й минуте.

"Реал Сосьедад" набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Овьедо" с 17 очками находится на 20-й строчке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Вест Хэм" и "Борнмут" не забили голов в матче АПЛ - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО
00:10
Мировой футбол

"Вест Хэм" и "Борнмут" не забили голов в матче АПЛ - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

"Борнмут" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей
"Боруссия" в добавленное время ушла от поражения в матче с "Лейпцигом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21 Февраля 23:50
Мировой футбол

"Боруссия" в добавленное время ушла от поражения в матче с "Лейпцигом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Боруссия" набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице
"Интер" обыграл "Лечче" в Серии А - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ
21 Февраля 23:10
Мировой футбол

"Интер" обыграл "Лечче" в Серии А - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

И продлил серию без поражений
Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведенных матчей в АПЛ
21 Февраля 22:50
Мировой футбол

Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведенных матчей в АПЛ

Больше всего матчей Милнер провел в составе "Ливерпуля"
Стартовало строительство самого большого футбольного стадиона в мире
21 Февраля 22:30
Мировой футбол

Стартовало строительство самого большого футбольного стадиона в мире

Trong Dong Stadium и будет рассчитан на 135 000 зрителей
"Монако" одержал победу над "Лансом" в Лиге 1
21 Февраля 22:10
Мировой футбол

"Монако" одержал победу над "Лансом" в Лиге 1

"Ланс" прервал четырехматчевую победную серию во всех турнирах

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"