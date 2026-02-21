"Реал" уступил "Осасуне" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

"Реал" на выезде потерпел поражение от "Осасуны" в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:2.

На 38-й минуте Анте Будимир реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. На 73-й минуте Винисиус сравнял счет, а на 90-й Рауль Де Аро забил второй гол в ворота "сливочных".

"Реал" прервал восьмиматчевую победную серию в Ла Лиге. Мадридская команда с 60 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая на 2 балла "Барселону", у которой еще одна игра в запасе. "Осасуна" набрала 33 очка и располагается на девятой строчке.

21:48

"Бетис" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:1. Игра прошла на чужом стадионе "Ла Картуха".

На 16-й минуте Седрик Бакамбу вывел хозяев вперед, а на 42-й минуте Иси Палазон сравнял счет.

"Бетис" продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до четырех матчей и с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" набрал 26 баллов и поднялся на 14-ю строчку.

19:12

"Реал Сосьедад" дома сыграл вничью с "Овьедо" в матче 25-го тура чемпионата Испании — 3:3. Матч прошел на стадионе "Аноэта".

За хозяев голы забили Орри Стейнд Оскарссон, оформивший дубль, и Дуйе Чалета-Цар. У "Овьедо" дубль на свой счет записал Федерико Виньяс. Еще один мяч забил Эрик Байи на 90+2-й минуте.

"Реал Сосьедад" набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Овьедо" с 17 очками находится на 20-й строчке.