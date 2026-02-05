7 Февраля 2026
Арбелоа планирует выпустить Асенсио в матче с "Валенсией"

5 Февраля 2026 16:04
Арбелоа планирует выпустить Асенсио в матче с "Валенсией"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа намерен постепенно вернуть Рауля Асенсио в состав после травмы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, наставник мадридского клуба планирует задействовать футболиста в выездном матче Ла Лиги против "Валенсии" на стадионе "Месталья". Несмотря на сохраняющийся дискомфорт в области голени, медицинский штаб контролирует состояние игрока.

По текущему плану, после встречи с "Валенсией" защитник останется в запасе в игре против "Сосьедада". Тренерский штаб рассчитывает подготовить Асенсио к матчу Лиги чемпионов против "Бенфики".

Источник уточняет, что восстановление после подобных повреждений обычно занимает 6-8 недель. При этом футболист согласился пойти на определенный риск ради скорейшего возвращения на поле и выразил готовность помочь команде.

Асенсио получил травму 1 февраля в матче Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1). Он продолжил игру в первом тайме, но из-за усилившейся боли тренерский штаб заменил его в перерыве. Альваро Арбелоа ранее заявил на пресс-конференции, что у защитника возникли проблемы с голенью и он несколько недель фактически выходил на поле с травмой.

