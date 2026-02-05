7 Февраля 2026
RU

Три легенды мирового футбола отмечают день рождения - ФОТО/ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Февраля 2026 12:54
Три легенды мирового футбола отмечают день рождения - ФОТО/ВИДЕО

Сегодня день рождения отмечают три известные фигуры мирового футбола - Неймар, Криштиану Роналду и Георге Хаджи.

Как сообщает İdman.Biz, нападающему сборной Бразилии и "Сантоса" Неймару да Силве Сантосу Жуниору исполнилось 34 года. Футболист известен техникой, скоростью и нестандартными решениями на поле. В разные годы он выступал за "Сантос", "Барселону", "ПСЖ" и "Аль-Хиляль". В составе сборной Бразилии Неймар провел 128 матчей и забил 79 голов. Всего в карьере он сыграл 619 официальных матчей и отличился 371 раз.

41 год исполнился капитану сборной Португалии Криштиану Роналду. Нападающий считается одним из величайших игроков в истории "Реала", где за девять сезонов провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу. В течение карьеры Роналду выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" и "Аль-Наср", а также сборную Португалии. Всего на его счету 1290 матч, 961 гол и 66 хет-триков с учетом товарищеских игр. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" продолжает карьеру и ставит перед собой цель достичь отметки в 1000 голов.

Также день рождения отмечает легенда румынского футбола Георге Хаджи, которому исполнился 61 год. Бывший капитан сборной Румынии, известный под прозвищем "Карпатский Марадона", считался одним из самых ярких полузащитников своего времени. Он выступал за "Стяуа", "Реал", "Барселону" и "Галатасарай". В составе турецкого клуба Хаджи провел 132 матча и забил 59 голов, выиграв четыре чемпионата Турции, два Кубка страны, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в 2000 году.

За сборную Румынии Хаджи сыграл 125 матчей и забил 35 голов. После завершения игровой карьеры он работал тренером и занимался развитием футбольной академии в Румынии.

İdman.Biz
