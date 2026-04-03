Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии

Дженнаро Гаттузо официально завершил работу на посту главного тренера национальной команды Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футбола Италии (FIGC), контракт с 48-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Поводом для кадровых изменений стал невыход сборной на чемпионат мира 2026 года. В финальном матче плей-офф итальянцы проиграли Боснии и Герцеговине в серии пенальти (1:1, пен. 1:4), из-за чего четырехкратные чемпионы мира пропустят третий мундиаль подряд.

"Для меня было большой честью руководить сборной вместе с игроками, которые проявили огромную самоотдачу. Но самая большая благодарность — болельщикам и всем итальянцам за их любовь к команде в эти месяцы", — заявил тренер в своем официальном обращении.

Масштабный кризис в итальянском футболе привел к уходу и высшего руководства. Свои полномочия сложили президент FIGC Габриэле Гравина и глава делегации Джанлуиджи Буффон. В качестве основных кандидатов на пост нового главного тренера рассматриваются Массимилиано Аллегри и Антонио Конте.

Напомним, что Гаттузо возглавлял "скуадру адзурру" с июня 2025 года, сменив на этом посту Лучано Спаллетти.