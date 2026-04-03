В Италии назвали тренеров, которые могут заменить Гаттузо на посту рулевого сборной

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте и наставник "Милана" Массимилиано Аллегри рассматриваются на пост тренера сборной Италии в случае увольнения Дженнаро Гаттузо. Также в качестве претендента на эту должность выступает Роберто Манчини, сообщаетİdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia.

Контракт Конте с "Наполи" действует до 30 июня 2027 года, а президент клуба Аурелио Де Лаурентис полон решимости продолжить работу со специалистом. Контракт Аллегри с "Миланом" будет продлен на год в случае квалификации "россонери" в Лигу чемпионов. Оба тренера согласятся возглавить национальную команду только при наличии долгосрочного проекта и четких, общих планов. При этом расторгнуть контракты с клубами будет непросто.

Роберто Манчини, работающий в катарском "Аль-Садде", готов вернуться в сборную, которую он возглавлял с 2018 по 2023 год, а расторжение контракта с клубом не станет проблемой.

Сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.).