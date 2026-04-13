13 Апреля 2026
ФИА проведет онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил Ф-1

13 Апреля 2026 08:12
ФИА проведет онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) проведет онлайн-встречу с пилотами Формулы-1 до 20 апреля, чтобы обсудить возможные изменения правил, прежде чем руководители команд проголосуют за их утверждение. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на итальянское издание FormulaPassion.

9 апреля состоялась первая встреча с участием технических экспертов команд и производителей двигателей, по итогам которой был сделан общий вывод о необходимости изменения правил управления энергией. Окончательное голосование состоится 20 апреля.

Президент GPDA Алекс Вурц ранее заявлял, что пилоты хотят высказать свое мнение. Эта встреча станет для гонщиков возможностью донести свои предложения до федерации. Среди основных недовольств — новые правила, которые заставляют пилотов заниматься энергоменеджментом вместо чистой гонки.

Встреча пройдет онлайн из-за отсутствия гоночных уикендов. В календаре образовалась пятинедельная пауза после отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Следующий Гран-при — в Майами (1-3 мая).

