Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно выбил Жака Вильнева в Хересе-1997

Бывший руководитель "Феррари" Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно столкнулся с Жаком Вильневым в решающей гонке чемпионата мира 1997 года в Хересе, и назвал этот поступок ошибкой, которая стоила немецкому гонщику титула.

"Он специально в него врезался, но сделал это неловко. На самом деле, Михаэль — потрясающий парень, однако каждый раз, когда терял контроль над машиной, ему приходилось дорого платить. Так что это стоило ему чемпионства.

Это была просто эмоция. Именно поэтому, когда оцениваешь чьи-то действия в разгар гонки, нужно быть очень снисходительным. За столом легко говорить: "Тебе нужно было сделать так", "Тебе нужно было сделать это". Но когда ты сам в гуще событий, нужно понимать, что мозг реагирует по-другому.

Когда он понял, что может потерять чемпионство, потому что должен был опередить Вильнева, он попытался этого избежать и поступил неправильно. Ему нужна была поддержка. Это был плохой ход, в этом не было необходимости", — цитирует Тодта İdman.Biz со ссылкой на High Performance.

Также Тодт рассказал, что Шумахер намеренно остановил машину в квалификации Гран-при Монако 2006 года, не позволив Фернандо Алонсо улучшить время, за что был отправлен в конец стартовой решетки. По мнению бывшего руководителя "Феррари", это тоже стоило немцу титула.