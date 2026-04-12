Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно выбил Жака Вильнева в Хересе-1997

12 Апреля 2026 04:40
Бывший руководитель "Феррари" Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно столкнулся с Жаком Вильневым в решающей гонке чемпионата мира 1997 года в Хересе, и назвал этот поступок ошибкой, которая стоила немецкому гонщику титула.

"Он специально в него врезался, но сделал это неловко. На самом деле, Михаэль — потрясающий парень, однако каждый раз, когда терял контроль над машиной, ему приходилось дорого платить. Так что это стоило ему чемпионства.

Это была просто эмоция. Именно поэтому, когда оцениваешь чьи-то действия в разгар гонки, нужно быть очень снисходительным. За столом легко говорить: "Тебе нужно было сделать так", "Тебе нужно было сделать это". Но когда ты сам в гуще событий, нужно понимать, что мозг реагирует по-другому.

Когда он понял, что может потерять чемпионство, потому что должен был опередить Вильнева, он попытался этого избежать и поступил неправильно. Ему нужна была поддержка. Это был плохой ход, в этом не было необходимости", — цитирует Тодта İdman.Biz со ссылкой на High Performance.

Также Тодт рассказал, что Шумахер намеренно остановил машину в квалификации Гран-при Монако 2006 года, не позволив Фернандо Алонсо улучшить время, за что был отправлен в конец стартовой решетки. По мнению бывшего руководителя "Феррари", это тоже стоило немцу титула.

Новости по теме

Леклер объяснил выбор легендарной Ferrari для свадьбы
10 Апреля 23:31
Формула 1

Леклер объяснил выбор легендарной Ferrari для свадьбы

Пилот "Феррари" остановился на редкой модели стоимостью до 40 млн долларов

ФИА опубликовала заявление после начала переговоров по изменениям в регламенте Ф-1
10 Апреля 07:14
Формула 1

ФИА опубликовала заявление после начала переговоров по изменениям в регламенте Ф-1

Основные вопросы касаются формата квалификации и обновленных правил в отношении силовых установок
Ральф Шумахер раскритиковал возможный переход Леклера в "Ред Булл"
9 Апреля 20:14
Формула 1

Ральф Шумахер раскритиковал возможный переход Леклера в "Ред Булл"

Маловероятно, что монегаск решится на этот шаг
В "Макларене" подтвердили переход Ламбьязе из "Ред Булл"
9 Апреля 18:54
Формула 1

В "Макларене" подтвердили переход Ламбьязе из "Ред Булл"

Ранее в команду из "Ред Булл" перешли Роб Маршалл и Уилл Кортни
Кими Антонелли: "Система ADUO даст "Феррари" преимущество"
9 Апреля 10:41
Формула 1

Кими Антонелли: "Система ADUO даст "Феррари" преимущество"

Лидер сезона опасается модернизации моторов конкурентов
Появилось фото строящейся трассы "Мадринг" с высоты птичьего полета
8 Апреля 08:12
Формула 1

Появилось фото строящейся трассы "Мадринг" с высоты птичьего полета

"Мадринг" должен со временем заменить этап в Барселоне

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев