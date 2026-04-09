В "Макларене" подтвердили переход Ламбьязе из "Ред Булл"

Гоночный инженер "Ред Булл" Джанпьеро Ламбьязе перейдет в команду "Макларен" на должность главного гоночного директора. Ламбьязе приступит к своим обязанностям после истечения действующего контракта, но не позднее 2028 года. Он будет работать под руководством Андреа Стеллы. Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте "Макларена".

Ранее в команду из "Ред Булл" перешли Роб Маршалл и Уилл Кортни. В заявлении подчеркивается, что способность привлекать таких специалистов, как Ламбьязе, подтверждает стратегическое видение команды под руководством Зака Брауна и Андреа Стеллы, которые также находятся на долгосрочных контрактах.

Ламбьязе работал в "Ред Булл" с 2015 года и сыграл важную роль в завоевании четырех чемпионских титулов Ферстаппеном.