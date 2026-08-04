Manzambi UEFA Superkuboku uğrunda matçı buraxacaq

"Aston Villa"nın yeni yarımmüdafiəçisi Yohan Manzambi 12 avqustda PSJ ilə keçiriləcək 2026-cı il UEFA Superkuboku matçında iştirak etməyəcək.
İdman.Biz bildirir ki, Manzambi 2026-cı il dünya çempionatında İsveçrə millisində oynayarkən diz zədəsi alıb. Yarımmüdafiəçinin dəqiq sağalma müddəti hazırda məlum deyil.
20 yaşlı yarımmüdafiəçi 2024-cü ildən bəri "Frayburq"da çıxış edir. O, alman klubunda bütün yarışlarda 58 oyun keçirib, doqquz qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Keçən mövsüm Manzambi Avropa Liqasının "İlin Gənc Oyunçusu" seçilib.