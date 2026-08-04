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Erve Renar Kot-d’İvuar millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə qayıdıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 22:59
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Erve Renar Kot-d’İvuar millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə qayıdıb

Erve Renar Kot-d’İvuar milli komandasının baş məşqçisi təyin edilib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə Kot-d’İvuar Futbol Federasiyasının (FİF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Fransalı məşqçi müqaviləsi 31 iyulda başa çatan Emers Faeni əvəz edib.

Renar 2026-cı il dünya çempionatında Tunis millisinə rəhbərlik edib. 57 yaşlı fransız məşqçinin rəhbərliyi altında Tunis Yaponiyaya (0:4) və Niderlanda (1:3) məğlub olub, öz qrupunda dördüncü yeri tutub və pley-off mərhələsinə yüksələ bilməyib. Renar vəzifəsindən ayrılıb.

Renar əvvəllər 2014-2015-ci illərdə Kot-d’İvuar millisini çalışdırıb. O, həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı, Mərakeş, Zambiya və Anqola milli komandalarında baş məşqçi vəzifəsində çalışıb, həmçinin Fransanın “Lill” və “Soşo” klublarında da çalışıb.

İdman.Biz
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