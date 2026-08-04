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“Hapoel” öz meydançasında “Srvena Zvezda”nı məğlub edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 23:47
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“Hapoel” öz meydançasında “Srvena Zvezda”nı məğlub edib

2026/2027-ci il mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinin İsrailin "Hapoel Beer Şeva" və Serbiyanın "Srvena Zvezda" komandaları arasında keçirilən ilk oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, İsrail klubunun oyunçuları 1:0 hesablı qələbəni qeyd ediblər.

38-ci dəqiqədə hücumçu Zahi Əhməd "Hapoel"ə hesabda irəli çıxmağı təmin edib. 60-cı dəqiqədə onun komanda yoldaşı Matan Baltaksa iki sarı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

"Srvena Zvezda" və "Hapoel" arasında cavab oyunu 11 avqust, çərşənbə axşamı günü keçiriləcək. Bu cütlüyün qalibi Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq üçün pley-offda “Sabah” – “Orhus” cütünün üstün tərəfi ilə rastlaşacaq.

İdman.Biz
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