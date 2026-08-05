5 Avqust 2026
AZ

“Kayrat” səfərdə “Levski”yə minimal hesabla uduzub

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 00:03
107
“Kayrat” səfərdə “Levski”yə minimal hesabla uduzub

Bolqarıstanın "Levski Sofiya" və Qazaxıstanın "Kayrat" komandaları arasında 2026/27 mövsümü UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinin ilk oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar Sofiyadakı "Vivacom Arena"da qarşılaşıblar. Ev sahibi komanda 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Oyunun yeganə qolunu 90+2-ci dəqiqədə "Levski"nin yarımmüdafiəçisi Serjinyo vurub.

"Kayrat" və "Levski" arasında cavab oyunu 11 avqust, çərşənbə axşamı günü keçiriləcək. Qalib komanda Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq üçün pley-offa yüksələcək. Əvvəlki mərhələdə Qazaxıstan komandası Kiprin "Omoniya" komandasını məğlub etmişdi (0:1, 1:0, penaltilərdə 6:5).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bodo-Qlimt” səfər matçında məğlubiyyətdən yaxa qurtarıb
01:12
Dünya futbolu

“Bodo-Qlimt” səfər matçında məğlubiyyətdən yaxa qurtarıb

Oyun Belçikanın Brüssel şəhərindəki "Stade Joseph Marien" stadionunda baş tutub
UEFA avrokubokların əsas mərhələlərində sarı vərəqələrin limitini artırıb
01:07
Dünya futbolu

UEFA avrokubokların əsas mərhələlərində sarı vərəqələrin limitini artırıb

Bu addım əsas mərhələdəki oyunların sayının altıdan səkkizə qədər artması ilə əlaqədardır
ÇL: “Sparta Praqa” doğma meydanda “Lion”dan üstün olub
01:02
Dünya futbolu

ÇL: “Sparta Praqa” doğma meydanda “Lion”dan üstün olub

Bu komandaların cavab oyunu 11 avqustda Fransada keçiriləcək
“Trabzonspor” Məhəmməd Salahın transferi ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb
00:56
Dünya futbolu

“Trabzonspor” Məhəmməd Salahın transferi ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Məhəmməd Salah 2017-ci ildən 2026-cı ilə qədər "Liverpul"da oynayıb
İnfantino FİFA rəhbərliyinin iştirakı ilə təcili müşavirə çağırıb
00:24
Dünya futbolu

İnfantino FİFA rəhbərliyinin iştirakı ilə təcili müşavirə çağırıb

Görüşün çərşənbə günü Mərakeşdə keçirilməsi planlaşdırılır
“Hapoel” öz meydançasında “Srvena Zvezda”nı məğlub edib
4 Avqust 23:47
Dünya futbolu

“Hapoel” öz meydançasında “Srvena Zvezda”nı məğlub edib

"Srvena Zvezda" və "Hapoel" arasında cavab oyunu 11 avqustda olacaq

Ən çox oxunanlar

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub
U-18 millimiz B divizionunu beş pillə irəliləyişlə bitirib - YENİLƏNİB
2 Avqust 15:51
Basketbol

U-18 millimiz B divizionunu beş pillə irəliləyişlə bitirib - YENİLƏNİB

Azərbaycan basketbolçuları turnirdə 22 komanda arasında 16-cı yeri tutublar
Mahir Emrelidən iki oyuna iki qol: Yenə fərqləndi - VİDEO
2 Avqust 22:03
Milli komanda

Mahir Emrelidən iki oyuna iki qol: Yenə fərqləndi - VİDEO

Azərbaycanlı hücumçu Polşa çempionatında ilk dəfə fərqlənib
U-18 qız millimiz Niderland yığmasına yeddi xal fərqlə uduzub - YENİLƏNİB
2 Avqust 16:40
Basketbol

U-18 qız millimiz Niderland yığmasına yeddi xal fərqlə uduzub - YENİLƏNİB

Azərbaycan basketbolçuları ilk hissəni üstün başa vursalar da, qələbəni qoruya bilməyiblər