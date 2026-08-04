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Mussa Diabi “Bayer”ə qayıda bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 21:40
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Mussa Diabi “Bayer”ə qayıda bilər

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-İttihad" klubunun fransız yarımmüdafiəçisi Mussa Diabi "Bayer"ə qayıda bilər.

İdman.Biz bu barədə Bild-ə istinadən məlumat verir.

"Bayer"in idman direktoru Simon Rolfes, Diabinin gedişindən sonra onunla əlaqə saxlamağa davam edir və hazırda oyunçu ilə mümkün qayıdış barədə danışıqlar aparır.

Mussa Diabi, həmçinin yuxarı səviyyədə oynadığı "Pari Sen-Jermen"in gənclər sisteminin yetirməsidir. O, 2019-cu ildən 2023-cü ilə qədər "Bayer"də oynayıb, klubda 172 oyun keçirib, 49 qol vurub və 47 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 25 milyon avrodur.

İdman.Biz
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