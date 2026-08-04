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“Nyukasl Yunayted” Gimarayeşə əvəzedici tapıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 20:39
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“Nyukasl Yunayted” Gimarayeşə əvəzedici tapıb

"Nyukasl Yunayted" "Borussiya Dortmund"un yarımmüdafiəçisi Feliks Nmeça ilə maraqlanır.

İdman.Biz bu barədə "L'Equipe" qəzetinə istinadən bildirir.

"Sağsağanlar" Nmeçanı "Arsenal"a keçməyə yaxın olan Bruno Gimarayeşin əvəzedicisi kimi görürlər. "Mançester Yunayted"in də Almaniya millisinin üzvü ilə maraqlandığı bildirilir.

Feliks Nmeça ötən mövsüm Dortmund klubunda 42 oyun keçirib, beş qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 55 milyon avrodur.

İdman.Biz
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