“Çelsi”nin hücumçusu karyerasını “Tottenhem”də davam etdirə bilər

Londonun "Tottenhem Hotspur" klubu "Çelsi"nin hücumçusu Nikolas Ceksonu almaqda maraqlıdır.
İdman.Biz bu barədə Daily Mail qəzetinə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, "göylər" 25 yaşlı futbolçunu 65 milyon funt sterlinqə (76 milyon avro) qiymətləndirir. "Tottenhem"dən əlavə, "Aston Villa" da maraqlıdır. Cekson özü daha çox oyun vaxtı axtarmaq üçün "Çelsi"dən ayrılmağa hazır olduğunu bildirib.
25 yaşlı Nikolas Cekson ötən mövsümü Almaniyanın "Bavariya" klubunda icarə əsasında keçirib. Transfermarkt seneqallı hücumçunun bazar dəyərini 40 milyon avro olaraq qiymətləndirir. Cekson 2026-cı il dünya çempionatında dörd oyun keçirib və bir məhsuldar ötürmə edib.