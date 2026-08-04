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“Qızıl top”a əsas namizədlər məlum oldu

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 17:48
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“Qızıl top”a əsas namizədlər məlum oldu

2026-cı ilin “Qızıl top” mükafatını qazanmağa əsas namizədlərin reytinq siyahısı tərtib edilib.

İdman.Biz “The Independent”ə istinadən xəbər verir ki, siyahıda birinci yeri “Mançester Siti”nin və İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Rodri tutub.

Qeyd edək ki, “Qızıl top”un hazırkı sahibi PSJ-nin və Fransa millisinin vingeri Usman Dembeledir.

“Qızıl top”a iddialı olan ilk 10 futbolçunun siyahısı aşağıdakı kimidir:

1. Rodri (“Mançester Siti”, İspaniya)
2. Harri Keyn (“Bayer”, İngiltərə)
3. Lamin Yamal (“Barselona”, İspaniya)
4. Kilian Mbappe (“Real” Madrid, Fransa)
5. Lionel Messi (“İnter Mayami”, Argentina)
6. Usman Dembele (PSJ, Fransa)
7. Erlinq Holand (“Mançester Siti”, Norvegiya)
8. Cud Bellinqem (“Real” Madrid, İngiltərə)
9. Maykl Olise (“Bayer”, Fransa)
10. Vinisius Junior (“Real” Madrid, Braziliya)

İdman.Biz
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