Xabi Alonso Mudrikin klubdakı gələcəyindən danışıb

"Çelsi"nin baş məşqçisi Xabi Alonso komandasının ukraynalı cinah oyunçusu Mixaylo Mudrikin gələcəyi barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl altı klubun oyunçu ilə maraqlandığı bildirilirdi.
“Qərar hələ verilməyib. Hər şey çox tez baş verdi. Bu vəziyyətdə diqqətli olmalıyıq”, - Alonso deyib.
Avqustun 3-də Mixaylo Mudrikin iyulun sonlarında antidopinq qadağası qaldırıldıqdan sonra Honkonqda mövsümöncəsi turnesi üçün "Çelsi"yə qoşulub. Ukraynalı futbolçu 2024-cü ilin payızından bəri heyətdə deyildi.