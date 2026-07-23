Ferran Torres “Barselona”dan ayrılmağa hazırdır

"Barselona"nın hücumçusu Ferran Torres PSJ-yə keçə bilər.
İdman.Biz bunu "El Desmarque" qəzetinə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, oyunçu klubun müqaviləsinin uzadılması təklifindən narazıdır: o, maaşından və məşqçi Hans-Diter Flikin rəhbərliyi altında oynamaq şansından narazıdır. O, özünü dəyərsiz hiss edir və şərtlər yaxşılaşdırılmasa, komandadan ayrılmağa hazırdır.
Lakin Torresi PSJ cəlb edir: agentləri təklifdən xəbərdardırlar. O, həmçinin məşqçi Luis Enrikenin onun komandada əhəmiyyətli rol oynadığını görməsi ilə də cəlb olunur.
Torresin "Barselona" ilə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin iyun ayına qədərdir. Mediada yayılan məlumatlara görə, idman direktoru Deko potensial transferi 50 milyon avro dəyərində qiymətləndirib.