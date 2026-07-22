“Mançester Yunayted” Tçuameni ilə bağlı “Real Madrid”lə əlaqə saxlayıb

"Mançester Yunayted" hələ də "Real Madrid"in yarımmüdafiəçisi Orelyen Tçuameni ilə maraqlanır.
İdman.Biz-in jurnalist Samuel Lakherstə istinadən verdiyi məlumata görə, ingilis klubunun rəhbərliyi fransız yarımmüdafiəçinin mümkün transferi ilə bağlı artıq "Real Madrid"lə əlaqə saxlayıb.
Mənbənin məlumatına görə, "Mançester Yunayted" Tçuameni ilə Madrid klubu arasında yeni müqavilənin bağlandığını düşünmür, çünki hələlik rəsmi müqavilənin uzadılması barədə məlumat verilməyib.
26 yaşlı fransız futbolçunun "Mançester Yunayted"in yarımmüdafiə xəttini gücləndirmək üçün əsas namizədlərdən biri olduğu bildirilir. Kazemironun gedişindən sonra yarımmüdafiəçi axtarışını davam etdirir. Bununla belə, "Real Madrid" hələ də Tçuameni saxlamağa ümid edir və İspaniya mediasının məlumatına görə, oyunçunun özü 2031-ci ilə qədər yeni müqavilə imzalamağa yaxındır.