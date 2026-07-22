MLS Kazemironun transferində mümkün qayda pozuntularını araşdırır

MLS, klubun braziliyalı yarımmüdafiəçi Kazemironu transfer edərkən oyunçu danışıqlarına müdaxiləyə qarşı qaydaları pozduğundan şübhələnərək, “İnter Mayami” barədə araşdırma aparır.
İdman.Biz bildirir ki, “Los Anceles Qalaksi” əvvəlcə oyunçu ilə prioritet danışıqlar aparmaq hüququna malik olub və kluba kompensasiya istintaq başa çatdıqdan sonra müəyyən ediləcək.
“İnter Mayami” rəsmi olaraq Kazemironun transferini təsdiqləyib və 2027-ci ilin yayına qədər qısamüddətli müqavilə imzalayıb və müqavilənin müddətini 2029-cu ilə qədər uzatmaq imkanı var.
Keçən mövsüm Kazemiro "Mançester Yunayted"də oynayıb, 33 oyunda meydana çıxıb, doqquz qol vurub və komandanın üçüncü yeri tutmasına və UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmasına kömək edib. O, əvvəllər "Real Madrid" ilə beş dəfə Çempionlar Liqasını qazanıb və Braziliya milli komandasında 91 dəfə oynayıb.