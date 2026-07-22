Pau Kubarsi dünyanın ən bahalı müdafiəçisidir

19 yaşlı İspaniya millisinin və "Barselona"nın müdafiəçisi Pau Kubarsi Fransa millisinin müdafiəçisi Vilyam Saliba ilə birlikdə öz mövqeyində dünyanın ən bahalı futbolçusu olub.
İdman.Biz bildirir ki, Transfermarkt analitik portalı DÇ-2026-dan sonra onun qiymətini 20 milyon avro artırıb. Onun hazırkı bazar dəyəri 100 milyon avrodur.
FİFA daha əvvəl Kubarsini 2026-cı il dünya çempionatının ən yaxşı gənc oyunçusu adlandırmışdı. Müdafiəçi turnirdə səkkiz oyunun hamısında qol vurmasa da, İspaniya yalnız bir qol buraxdı və finalda Argentinanı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək dünya çempionu oldu.