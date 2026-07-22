Kazemiro “İnter Mayami” ilə müqavilə imzalayıb

“İnter Mayami” braziliyalı yarımmüdafiəçi Kazemironun transferini elan edib.
İdman.Biz bildirir ki, UEFA Çempionlar Liqasının beşqat qalibi kluba azad agent kimi qoşulub və 2027 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalayıb.
Onun müqaviləsini 2029-cu ilin iyun ayına qədər uzatmaq imkanı da var. Yarımmüdafiəçi vizasının alınmasını gözləyərkən komandanın heyətini gücləndirəcək.
“Mançester Yunayted” daha əvvəl Kazemironun klubdan ayrıldığını təsdiqləmişdi. O, 2025/2026 mövsümündə 34 Premyer Liqa oyununda iştirak etmiş, doqquz qol vurmuş və iki məhsuldar ötürmə etmişdi.
“Mançester Yunayted”ə keçməzdən əvvəl Kazemiro “San Paulu” (2010–2013), “Real Madrid” (2013–2022) və “Porto” (2014–2015) klublarında oynayıb.