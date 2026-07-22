Serxio Buskets “Barselona”nın məşqçisi ola bilər

"Barselona"nın keçmiş yarımmüdafiəçisi Serxio Buskets "Blaugrana"nın ikinci komandasının məşqçisi olaraq Juliano Bellettinin heyətinə qoşula bilər.
İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, Kataloniya klubu məşqçilik lisenziyasının olmamasına baxmayaraq, keçmiş oyunçunu işə götürməyi müsbət qiymətləndirir. Ötən mövsüm "Barselona"nın ikinci komandası İspaniyanın dördüncü divizionunda altıncı yeri tutmuşdu.
Buskets karyerasını başa vurduğu "İnter Mayami" ilə müqavilə imzalamadan əvvəl 15 mövsüm "Blaugrana"da oynayıb. O, 840 klub oyununda iştirak edib, 19 qol vurub və 62 məhsuldar ötürmə edib. Klub səviyyəsində Buskets 35 kubok qazanıb: La Liqa (doqquz dəfə), İspaniya Kuboku və Super Kuboku (hər biri yeddi dəfə), Çempionlar Liqası, UEFA Superkuboku və FIFA Klublararası Dünya Kuboku (hər biri üç dəfə), eləcə də bir MLS müntəzəm mövsüm titulunu, bir Şimali Amerika Liqa Kubokunu və bir MLS Kubokunu qazanıb.
Buskets İspaniya millisində 143 oyun keçirib (iki qol, doqquz məhsuldar ötürmə), 2010-cu il Dünya Kubokunun və 2012-ci il Avropa Çempionatının qalibi olub.