Neymar kubok matçında “Santos”da oynamasa da, poker turnirində iştirak edib

"Santos"un hücumçusu Neymar komanda ilə birlikdə Cənubi Amerika kubokunda Venesuela təmsilçisi "Universidad Central"a qarşı səfər oyununda iştirak etməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun 4:1 hesabı ilə braziliyalıların xeyrinə başa çatıb.
Klub hücumçunun yoxluğunu ona formasını bərpa etmək üçün daha çox vaxt vermək istəyi ilə izah edib.
Lakin, "Globo"nun məlumatına görə, Neymar oyun günü San Pauluda keçirilən poker turnirində görülüb və bu, sosial media istifadəçilərinin tənqidinə səbəb olub. Qarşıdakı oyunların klub üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu hadisəyə ictimaiyyətin reaksiyası olduqca qızğın olub.
"Santos" oyunçunu 26 iyulda keçiriləcək Braziliya liqasının "Şapekoense"yə qarşı oyununda görməyi gözləyir. Neymar 2026-cı il Dünya Kubokunda Braziliya milli komandasında iki dəfə oynayıb və bir qol vurub. Braziliya komandası 1/8 finalda Norveçə 1:2 hesabı ilə uduzaraq turnirdən kənarlaşdırılıb.