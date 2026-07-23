Zidanın Fransa millisinin baş məşqçisi elan ediləcəyi tarix açıqlanıb

Fransa Futbol Federasiyası (FFF) yaxın günlərdə Zinəddin Zidanın milli komandanın baş məşqçisi təyinatını rəsmi olaraq elan edəcək.
İdman.Biz L'Equipe-ə istinadən xəbər verir ki, 54 yaşlı mütəxəssisin təqdimat mərasimi iyulun 28-nə planlaşdırılıb. Onun təyinatı ilə bağlı mətbuat konfransı da keçirilə bilər, lakin bu, daha sonra baş tuta bilər.
Zidanın avqust ayına qədər məşqçilər heyətini tam şəkildə toplaması gözlənilir. Onun köməkçiləri David Bettoni və Hamidu Msaidi olacaq. Heyətə həmçinin fitnes üzrə məşqçi Qreqori Düpon, Fransa millisinin keçmiş qapıçısı Fabien Bartez və milli komandanın keçmiş yarımmüdafiəçisi Bernard Diomede də daxil ola bilər.
Bundan əlavə, FFF milli komandanın məşqçi və inzibati heyətində qadınların sayını artırmaq niyyətindədir.
Qeyd olunur ki, FFF rəhbərliyi 14 il milli komandaya rəhbərlik etmiş Didye Deşamın şərəfinə mərasim təşkil etməyi planlaşdırırdı, lakin mütəxəssis bu təklifə cavab verməyib.