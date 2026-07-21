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Elliot Anderson: “Nottingem Forest” həmişə ürəyimdə xüsusi yer tutacaq”

Dünya futbolu
Xəbərlər
21 İyul 2026 21:03
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Elliot Anderson: “Nottingem Forest” həmişə ürəyimdə xüsusi yer tutacaq”

Bu yay “Nottingem Forest”dən “Mançester Siti”yə keçən İngiltərə millisinin yarımmüdafiəçisi Elliot Anderson sosial media hesabında “Forest” azarkeşləri ilə vidalaşıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Nyukasl Yunayted”in gənclər sisteminin yetirməsi olan Anderson 2024-cü ildə 15 milyon funt sterlinqə “Nottingem Forest”ə qoşulub.

“Nottingem Forest” ailəsi, ilk növbədə, son iki ildə, xüsusən də bu mövsümün sonuna doğru mənə göstərdiyiniz sevgi və dəstəyə görə sonsuz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. İlk gündən bu kluba aşiq oldum.

Səmimi qarşılama və burada keçirdiyim vaxtı bu qədər xoş keçirdiyiniz üçün bütün heyətə və oyunçulara təşəkkür etmək istəyirəm. Bu klub mənə həm oyunçu, həm də insan kimi inkişaf etmək imkanı verdi. Klubun 29 ildən sonra beynəlxalq futbola qayıtması hamınızın, azarkeşlərin layiq olduğu şeydir və bunun baş verməsində sizə kömək etmək mənim üçün olduqca vacib idi. “Nottingem Forest” həmişə ürəyimdə xüsusi yer tutacaq. Bütün unudulmaz xatirələr üçün təşəkkür edirəm”, - deyə Anderson paylaşımında yazıb.

Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi Premyer Liqada 38 oyun keçirib, dörd qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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