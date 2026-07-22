Aleks Ferqyuson: “Kevin Kiqan həmişə futbola olan sevgisini nümayiş etdirib”

"Mançester Yunayted"in keçmiş baş məşqçisi Aleks Ferqyuson İngiltərə millisinin keçmiş hücumçusu Kevin Kiqanın ölüm xəbərinə münasibət bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, “Liverpul”un və İngiltərə millisinin keçmiş hücumçusu Kevin Kiqan iyulun 20-də 75 yaşında vəfat edib.
“Kevinə böyük hörmətim var idi. O, "Nyukasl"ın baş məşqçisi olduğu dövrdə bir çox oyunumuz olub, amma deməliyəm ki, onun "Nyukasl"da gördüyü iş fantastik idi. O, kluba yeni nəfəs verdi və əsl azarkeşlərin bacardığı həvəs və fanatizmi gətirdi. Və məhz bunu etdi. O, həmçinin kluba üç əla oyunçunu - (David) Ginola, (Faustino) Asprilla və Filip Alberti - gətirdi və komandaya səviyyə qatdı və deməliyəm ki, o dövrdə "Yunayted"də "Nyukasl"a qarşı qarşılaşdığımız çətinliklər çox böyük idi.
Şübhəsiz ki, Kevin həmişə futbola sevgi nümayiş etdirib və bu, azarkeşlərə və oyunçulara ötürülüb. "Nyukasl"dakı o dövr emosiya və həyəcanla dolu idi. Onlar həmçinin klubu gücləndirən bəzi əla oyunçuları da gətirdilər və düşünürəm ki, bu, "Nyukasl"a indiyə qədər ən yaxşı komandanı verdi”, - Ferqyuson "Track Radio"ya verdiyi müsahibədə deyib.