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Fransa millisinin sabiq üzvü Deşamı tənqid edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
22 İyul 2026 00:24
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Fransa millisinin sabiq üzvü Deşamı tənqid edib

Fransa millisinin keçmiş oyunçusu Joan Miku, İspaniya və Argentina məşqçiləri Luis de la Fuente və Lionel Skaloniyə istinad edərək, Didye Deşamın milli komandanın baş məşqçisi vəzifəsindəki fəaliyyətini tənqid edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2026-cı il dünya çempionatında Fransa millisi bürünc medal matçında İngiltərəyə 4:6 hesabı ilə uduzaraq dördüncü yeri tutub.

“Həmişə mənə qalib Didye haqqında danışırlar.

Yeri gəlmişkən, Skaloni (Argentina millisinə səkkiz il rəhbərlik edib) və de la Fuente (İspaniya millisinə dörd il rəhbərlik edib) 14 il Fransa millisinin məşqçisi olmuş Deşamdan daha təsirli nailiyyətlərə malikdirlər”, - Miku sosial media səhifəsində yazıb.

İdman.Biz
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