Konseysau Belçika millisinin məşqçisi vəzifəsinə əsas namizədlərdən biridir

Portuqaliyalı məşqçi Serjiu Konseysaunun Belçika milli komandası vəzifəsinə namizədliyi nəzərdən keçirilir.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Saşa Tavolyeriyə istinadən bildirir.
Portuqaliyalı məşqçinin nümayəndələri və Belçika Kral Futbol Assosiasiyasının (RBFA) nümayəndələri artıq ilkin danışıqlar aparıblar, lakin hələlik birbaşa dialoq baş tutmayıb. Konseysaunun Mark van Bommel ilə birlikdə Belçika milli komandası vəzifəsinə əsas namizədlərdən biri olduğu bildirilir.
Bundan əvvəl RBFA rəsmi saytında milli komandanın baş məşqçisi Rudi Qarsiyanın 31 iyul 2026-cı ildə başa çatan müqaviləsini yeniləməyəcəyini açıqlamışdı.
2026-cı il dünya çempionatında Belçika dörddəbir finala yüksəldi və burada İspaniyaya 2:1 hesabı ilə məğlub oldu.