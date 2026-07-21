Xorvatiya millisinin yarımmüdafiəçisi Luka Modriç “Milan”la yeni müqaviləni razılaşdırıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən məlumat verir.
Oyunçu İtaliya klubu ilə qısamüddətli müqavilə imzalayacaq. 40 yaşlı yarımmüdafiəçinin “rossoneri” ilə əvvəlki müqaviləsi bu yay başa çatıb.
Daha əvvəl mediada 40 yaşlı futbolçunun 2026-cı il dünya çempionatından sonra karyerasını bitirə biləcəyi bildirilirdi.
Modriç 2025-ci ilin yayında “Milan”a qoşulub. Bu müddət ərzində o, bütün yarışlarda 37 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 3,5 milyon avrodur.