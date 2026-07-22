Dieqo Simeone Argentina millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə prioritet namizəddir

İnsayder Nikolo Şiranın sözlərinə görə, Lionel Skaloni vəzifəsindən gedərsə, məşqçilər Marselo Qalyardo və Dieqo Simeone Argentina milli komandasına rəhbərlik etmək üçün namizədlərdir.
İdman.Biz bildirir ki, Skaloninin Argentina Futbol Assosiasiyası (AFA) ilə müqaviləsi 2026-cı ilin sonuna qədərdir.
Skaloni müqaviləsinin müddəti bitməmişdən əvvəl milli komandadan gedərsə, yuxarıda adı çəkilən məşqçilər vəzifələrini icra edə bilərlər. Qalyardo hazırda işsizdir və Dieqo Simeone “Atletiko Madrid” klubunu məşq etdirir. Məlumata görə, Simeone AFA-nın prioritet seçimidir.
Argentina milli komandası ilə Skaloni Dünya Kubokunu, iki Copa America titulunu və Finalissima titulunu qazanıb.