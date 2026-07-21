DÇ-2026-da İspaniya-Portuqaliya oyununun hakimi karyerasını bitirib

FIFA sertifikatlı ingilis referi Entoni Teylor 47 yaşında hakimlik karyerasını bitirmək qərarını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Teylor İngiltərə Premyer Liqasında 433 oyun, eləcə də həm klub, həm də milli komanda səviyyəsində çoxsaylı beynəlxalq oyunlar keçirib.
“Elit səviyyədə işləmək inanılmaz bir imtiyaz idi, amma təzyiq çox böyükdür və performansınız daim yoxlanılır. Artıq bir kənara çəkilib karyeramın növbəti fəslinə keçməyin vaxtı gəldi. Köməkçilərim Qari Besvik və Adam Nunna, həmkarlarıma və illər ərzində mənə göstərdikləri dəstəyə görə hər kəsə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Xüsusilə karyeramın yaratdığı bütün çətinliklərdə sarsılmaz dəstəyə görə ailəmə və dostlarıma təşəkkür etmək istərdim”, - deyə talkSPORT Teylordan sitat gətirir.
Ümumilikdə Teylor 831 oyunda hakimlik edib ki, onun sonuncusu 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Portuqaliya ilə İspaniya arasında (0:1) baş tutub.