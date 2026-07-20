Alessandro Bastoni “İnter”dən ayrıla bilər

“İnter”in müdafiəçisi Alessandro Bastoni yay transfer pəncərəsində komandadan ayrıla bilər.
İdman.Biz-in jurnalist Canluka Di Marzioya istinadən verdiyi məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubu italyan futbolçunu transfer etməkdə maraqlıdır.
Mənbənin məlumatına görə, müdafiəçini “İnter”də çalışdıran Səudiyyə Ərəbistanı klubunun Simone İnzagi Bastonini komandasında görmək istəyir. Hələlik rəsmi təklif verilməyib.
“Əl-Hilal” həmçinin heyətində yer boşaltmaq və italyan futbolçunu qarşıdakı mövsüm üçün heyətə daxil etmək üçün əcnəbi oyunçu ilə ayrılmalıdır. Daha əvvəl “Barselona”nın Bastoni ilə maraqlandığı bildirilirdi.