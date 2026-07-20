CONMEBOL prezidenti DÇ-2030-da 64 komandanın iştirakına ümid edir

Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyasının (CONMEBOL) prezidenti Alexandro Dominges 2030-cu il dünya çempionatının 64 komanda ilə keçiriləcəyinə ümid edir.
İdman.Biz bildirir ki, 2026-cı il dünya çempionatında qırx səkkiz komanda iştirak edib. İspaniya hazırkı dünya çempionudur.
“Növbəti turnir doğma meydanda keçiriləcək! 2030-cu il dünya çempionatı Uruqvay, Argentina və Paraqvayda keçiriləcək. Bu, futbol üçün turnirin 100 illiyini 64 komanda ilə qeyd etmək üçün gözəl bir fürsətdir”, - Dominges sosial media səhifəsində yazıb.
2030-cu il dünya çempionatına tarixdə ilk dəfə olaraq altı ölkə ev sahibliyi edəcək. Turnirin 100 illiyini qeyd etmək üçün açılış oyunları Argentina, Uruqvay və Paraqvayda, əsas turnir isə İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə keçiriləcək.