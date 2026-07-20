“Liverpul”un keçmiş hücumçusu Kevin Kiqan vəfat edib

“Liverpul”un və İngiltərə millisinin keçmiş hücumçusu Kevin Kiqan 75 yaşında vəfat edib.
İdman.Biz bu barədə Sky Sports-a istinadən məlumat verir.
"Kevin Kiqanın 75 yaşında vəfat etməsini böyük kədərlə bildiririk. Kevin xərçənglə mübarizə aparırdı və son anlarında həyat yoldaşı və qızları ilə əhatə olunmuşdu. İki dəfə "Qızıl top" mükafatı qazanan Kevin sevimli ər, ata və baba idi. Ailə Kevinin inanılmaz tibbi heyətinə bütün dəstəyinə görə təşəkkür etmək istəyir. Bu, çox çətin bir dövrdür və biz bir az məxfilik və məkan istəyirik", - jurnalist Kit Dauni Kiqanın ailəsinin adından yazıb.
Kevin Kiqan "Liverpul"la üç İngiltərə çempionluğu, İngiltərə Kubokunu və iki Superkuboku qazanıb. Beynəlxalq səviyyədə o, "qırmızılar"la iki dəfə Avropa Kubokunu və UEFA Kubokunu qazanıb. "Hamburq"la Kiqan Almaniya Liqasını və Almaniya Kubokunu qazanıb.