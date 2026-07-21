Matteus Olisenin “Bavariya”dan “Real Madrid”ə keçmə ehtimalını dəyərləndirib

Almaniya millisinin keçmiş oyunçusu Lotar Matteus, “Bavariya” və Fransa millisinin hücumçusu Maykl Olisenin “Real Madrid”ə keçmək istəyini başa düşdüyünü bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bununla belə, Matteus Münhen klubunun hər hansı bir güzəştə gedəcəyinə şübhə etdiyini söyləyib.
“Real Madrid”də oynamaq istəyini tamamilə başa düşürəm. Hər bir oyunçu nə vaxtsa həmin komandada oynamaq istəyir. Amma “Bavariya” heç bir danışıqlar aparmayacaq. Onlar sadəcə xəbər başlıqlarına güləcəklər. Olisenin gələn mövsüm “Real Madrid”də oynama ehtimalını praktik olaraq sıfır hesab edirəm. Düşünürəm ki, “Bavariya” onun müqaviləsini uzadacaq və maaşını artıracaq”, - Bild Matteusdan sitat gətirir.