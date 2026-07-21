21 İyul 2026
AZ

“Bavariya”da yeni ulduzlar yetişir: Gələcəyin əsas oyunçuları kimlərdir?

Dünya futbolu
Xəbərlər
21 İyul 2026 12:46
222
“Bavariya”da yeni ulduzlar yetişir: Gələcəyin əsas oyunçuları kimlərdir?

“Bavariya” növbəti böyük ulduzlarını yetişdirmək üçün gənc futbolçularına daha çox şans verməyə başlayıb. Münhen klubu Camal Musialadan sonra yeni istedadlarını əsas komandaya qazandırmaq niyyətindədir.

İdman.Biz xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Vensan Kompaninin rəhbərliyi altında “Bavariya”da gənclərin əsas komandaya inteqrasiyası yeni mərhələyə qədəm qoyub. Ötən mövsüm 9 futbolçu peşəkar komandada debüt edib.

Klubun gələcəyi kimi qiymətləndirilən futbolçular arasında Lennart Karl, Bara Ndiaye, Filip Paviç və Erblin Osmani xüsusi diqqət çəkir.

18 yaşlı Lennart Karl sağ cinahda çıxış edir və artıq əsas komandanın planlarında yer alır. Gənc futbolçu peşəkar debütünü 2025-ci ildə Klublararası Dünya Çempionatında edib. O, ötən mövsüm ciddi inkişaf göstərsə də, aldığı zədə səbəbindən mundialı buraxmalı olub.

Seneqallı yarımmüdafiəçi Bara Ndiaye isə qısa müddətdə böyük sıçrayış edib. 18 yaşlı futbolçu həm “Bavariya”da, həm də Seneqal millisində özünü göstərməyi bacarıb. Münhen klubu onun tam transferini rəsmiləşdirmək istəyir.

16 yaşlı müdafiəçi Filip Paviç də klubun böyük ümid bəslədiyi oyunçulardandır. O, yanvarda əsas komandada debüt edərək “Bavariya” tarixinin ən gənc futbolçularından birinə çevrilib.

17 yaşlı yarımmüdafiəçi Erblin Osmani isə komandanın digər perspektivli üzvlərindən sayılır. Münhendə doğulan futbolçu artıq əsas komandada forma geyinən ən gənc oyunçulardan biri kimi tarixə düşüb.

“Bavariya”nın digər gənc futbolçuları arasında Uizdom Mayk, David Santos Daiber, Kassiano Kiala, Maykon Kardozo və Felipe Çaves də yer alır. Onlardan bəziləri zədə səbəbindən inkişaf tempini itirsə də, artıq məşqlərə qayıdıblar.

Qeyd edək ki, “Bavariya” ötən mövsüm Almaniya Bundesliqasının qalibi olub. Münhen təmsilçisi yeni mövsümdə gənc istedadların köməyi ilə həm ölkə daxilində, həm də Avropada uğur qazanmağı hədəfləyir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nikolas Otamendi Argentina millisində karyerasını bitirib
22:27
Dünya futbolu

Nikolas Otamendi Argentina millisində karyerasını bitirib

Nikolas Otamendi 2009-cu ildən bəri Argentina millisində oynayır
Luka Modriç “Milan”la yeni müqaviləni razılaşdırıb
22:12
Dünya futbolu

Luka Modriç “Milan”la yeni müqaviləni razılaşdırıb

Modriç 2025-ci ilin yayında “Milan”a qoşulub
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
“İnter Mayami”nin çalışdırıcısı Messinin DÇ-2026-dan komandaya qayıdışı barədə danışıb
21:34
Dünya futbolu

“İnter Mayami”nin çalışdırıcısı Messinin DÇ-2026-dan komandaya qayıdışı barədə danışıb

Messi dünya çempionatının finalında bütün matçı meydanda keçirib, De Paul isə 70-ci dəqiqədə əvəzlənib
Elliot Anderson: “Nottingem Forest” həmişə ürəyimdə xüsusi yer tutacaq”
21:03
Dünya futbolu

Elliot Anderson: “Nottingem Forest” həmişə ürəyimdə xüsusi yer tutacaq”

Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi Premyer Liqada 38 oyun keçirib
DÇ-2026-da İspaniya-Portuqaliya oyununun hakimi karyerasını bitirib
20:48
Dünya futbolu

DÇ-2026-da İspaniya-Portuqaliya oyununun hakimi karyerasını bitirib

Ümumilikdə Teylor 831 oyunda hakimlik edib
Sammervil uğrunda mübarizəyə “Əl-Hilal” da qoşulub
20:02
Dünya futbolu

Sammervil uğrunda mübarizəyə “Əl-Hilal” da qoşulub

Ötən mövsüm Sammervil bütün yarışlarda 34 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
20 İyul 02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB
20 İyul 02:22
Güləş

Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB

21 güləşçi ilə yarışa qatılan millimizin sərbəst güləş komandası üçüncü yeri tutub