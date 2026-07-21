“Mançester Siti”nin sabiq futbolçusu “Bursaspor”a keçib

Türkiyənin "Bursaspor" klubu hücumçu Keleçi İheanaçonun transferini sosial mediada elan edib.
BBC daha əvvəl futbolçunun "Seltik"lə müqaviləsini yeniləməkdən imtina etdiyini və Türkiyə klubuna qoşulmağı seçdiyini bildirmişdi.
İdman.Biz bildirir ki, İheanaço "Mançester Siti"nin gənclər sisteminin yetirməsidir və həmçinin klubu böyüklər səviyyəsində təmsil edib.
O, həmçinin "Lester Siti", "Sevilya", "Midlsbro" və "Seltik"də də oynayıb. Hücumçu ötən mövsüm 24 matçda doqquz qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. İheanaçonun transfer dəyəri 3 milyon avrodur.
Keçən mövsüm İheanaço "Seltik"lə Şotlandiya Çempionatını və Şotlandiya Kubokunu qazanıb.