Rudi Qarsiya bu ay Belçika millisindən ayrılacaq

Təşkilatın rəsmi saytına görə, Kral Belçika Futbol Assosiasiyası (RBFA) və milli komandanın baş məşqçisi Rudi Qarsiya 31 iyul 2026-cı ildə başa çatacaq müqaviləsini yeniləməyəcək.
İdman.Biz bildirir ki, Rudi Qarsiya 1 fevral 2025-ci ildə Domeniko Tedeskonun yerinə keçib. Onun rəhbərliyi altında Belçika milli komandası UEFA Millətlər Liqasının A Liqasındakı yerini qoruyub saxlayıb və 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazanıb.
Dünya çempionatında Belçika dörddəbir finalda mübarizədən kənarlaşdırılıb və son çempion İspaniyaya uduzub.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilib.