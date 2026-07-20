“Fənərbağça” heyətini İngiltərə millisinin hücumçusu ilə gücləndirmək istəyir

“Fənərbağça” “Aston Villa” və İngiltərə millisinin hücumçusu Olli Uotkinslə maraqlanır.
İdman.Biz “Sky Sports”a istinadən bunu bildirir.
Klublar hələlik mümkün transferlə bağlı bir-biri ilə əlaqə saxlamayıblar. İngiltərə Premyer Liqası komandaları da oyunçu ilə maraqlanır.
Ötən mövsüm 55 matçda Olli Uotkins 21 qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 25 milyon avrodur. Hücumçu 2020-ci ildən “Villa”da çıxış edir. O, komanda ilə UEFA Avropa Liqasını qazanıb və İngiltərə ilə DÇ-2026-da bürünc medal qazanıb.