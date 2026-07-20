Mahir Emreli Polşa klubunun avrokuboklardakı ilk matçlarını buraxacaq

İki gün əvvəl “Rakuv”la müqavilə imzalayan Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli Polşa klubunun UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Malta təmsilçisi “Valletta”ya qarşı keçiriləcək oyunlarda iştirak etməyəcək.
İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb 29 yaşlı hücumçunun Çenstoxova təmsilçisi ilə müqaviləni gec rəsmiləşdirməsidir.
Ona görə də futbolçunun adı UEFA-ya təqdim olunan iştirak ərizəsinə daxil edilməyib.
“Rakuv” növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacağı təqdirdə isə Mahir Emrelinin avrokuboklarda çıxış etməsi üçün heç bir maneə qalmayacaq.
Qeyd edək ki, “Rakuv” Azərbaycan millisinin üzvünü Almaniyanın “Kayzerslautern” klubundan satınalma hüququ ilə 1 illik icarəyə götürüb.