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İraola: “Ümid edirəm, “Liverpul”da iki ildən çox qalacağam”

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 İyul 2026 21:50
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İraola: “Ümid edirəm, “Liverpul”da iki ildən çox qalacağam”

“Liverpul”un baş məşqçisi Andoni İraola klubla iki illik müqaviləsi ilə bağlı hisslərindən danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, İraola iyunun 4-də “Liverpul”un baş məşqçisi təyin edilib.

“Məşqçilik müqavilələrinə gəldikdə isə, onlar əslində əhəmiyyət kəsb etmir. Mən bu işi sadəcə müqaviləm olduğuna görə götürmək istəmirəm. Mən onu iki il müddətinə imzaladım, amma məşqçi üçün bu, əsasən bir illik müqavilədir. Ümid edirəm ki, burada iki ildən daha çox qalacağam; bu, çox yaxşı iş görmüşəm deməkdir. İnanıram ki, məşqçilər hər il, xüsusən də “Liverpul” kimi klublarda işləməyə davam etmək hüququ qazanmalıdırlar. Mən həmişə bunu etmişəm”, - deyə İraola BBC-yə bildirib.

İdman.Biz
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