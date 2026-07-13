Qvardiola İtaliya millisinə rəhbərlik edə bilər

"Mançester Siti"nin keçmiş məşqçisi Xosep Qvardiola İtaliyanın yeni baş məşqçisi olmaq üçün əsas namizəddir.
İdman.Biz bu barədə "Gazzetta dello Sport"a istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, İtaliya Futbol Federasiyası (FIGC) baş məşqçi vəzifəsinə üç namizəd irəli sürüb.
Qvardiola ilə yanaşı, milli komandanı 2020-ci il Avropa Çempionatında qələbəyə aparan Roberto Mançini və 2014-cü ildən 2016-cı ilə qədər "Azzurri"ni çalışdıran Antonio Konte də var. Lakin rəhbərlik onları lider hesab etmir.
İtaliya milli komandası ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazana bilmədikdən sonra inzibati dəyişikliklərə məruz qalıb. Aprel ayında baş məşqçi Cennaro Qattuzo istefa verib. Milli nümayəndə heyətinin rəhbəri Canluici Buffon və FIGC prezidenti Qabriele Qravina da istefa veriblər.
11 iyulda milli komandanın keçmiş kapitanı Paolo Maldini İtaliya Futbol Federasiyasının texniki direktoru təyin edilib.