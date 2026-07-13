14 İyul 2026
AZ

“Əl-Nəsr” klubu maliyyə böhranı ilə üzləşib

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 İyul 2026 23:35
110
“Əl-Nəsr” klubu maliyyə böhranı ilə üzləşib

Portuqaliyalı hücumçu Kriştianu Ronaldunun oynadığı Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubu maliyyə çətinlikləri ilə üzləşir.

İdman.Biz bu barədə "Ərriyadiyah"a istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, klub rəhbərliyi maliyyə böhranı ilə üzləşir və bu da bir sıra inzibati və texniki məsələlər üzrə işlərin dayandırılmasına səbəb olub. Böhran əmək haqqı ödənişlərinə də təsir edib: bir neçə əsas oyunçu iyun ayı üçün yalnız qismən maaş alıb. Rəhbərlik ödənilməmiş əmək haqqını ödəmək üçün çalışır.

Bundan əlavə, maliyyə çətinlikləri Marselo Brozoviçin yerinə əcnəbi oyunçu ilə müqavilə bağlamaq işini dayandırıb. Klub rəhbərliyi maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşmasını gözləyərək bu məsələni hələlik təxirə salıb.

“Əl-Nəsr” ötən mövsüm Səudiyyə Ərəbistanı çempionluğunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Messi pley-off mərhələsinin iki oyununda 10 km-dən çox məsafə qət edib
00:47
DÇ-2026

Messi pley-off mərhələsinin iki oyununda 10 km-dən çox məsafə qət edib

Argentina millisi 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıb
Qvardiola İtaliya millisinə rəhbərlik edə bilər
13 İyul 23:51
Dünya futbolu

Qvardiola İtaliya millisinə rəhbərlik edə bilər

İtaliya milli komandası ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyib
Əfsanəvi futbolçu Uruqvayın baş məşqçisi oldu
13 İyul 23:05
Dünya futbolu

Əfsanəvi futbolçu Uruqvayın baş məşqçisi oldu

Uruqvay DÇ-2026-da iki xal toplayaraq qrupdan çıxa bilməmişdi
Yarımmüdafiəçi Torqan Azar “Lans”a qayıdıb
13 İyul 22:49
Dünya futbolu

Yarımmüdafiəçi Torqan Azar “Lans”a qayıdıb

Azar “Lans”ın gənclik sisteminin yetirməsidir
“Qalatasaray” “Real”ın ulduzunu heyətinə qatmaq istəyir
13 İyul 22:19
Dünya futbolu

“Qalatasaray” “Real”ın ulduzunu heyətinə qatmaq istəyir

Hazırda Diasın “Real Madrid”də daha çox oyun vaxtı almaq istədiyi bildirilir
İraola: “Ümid edirəm, “Liverpul”da iki ildən çox qalacağam”
13 İyul 21:50
Dünya futbolu

İraola: “Ümid edirəm, “Liverpul”da iki ildən çox qalacağam”

İraola ötən ay “Liverpul”un baş məşqçisi təyin edilib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib
Nəriman Axundzadənin komandası “Börnli” heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
13 İyul 09:58
Futbol

Nəriman Axundzadənin komandası “Börnli” heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma hər iki komanda üçün yeni mövsüm öncəsi hazırlıq çərçivəsində baş tutub