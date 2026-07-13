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Yarımmüdafiəçi Torqan Azar “Lans”a qayıdıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 İyul 2026 22:49
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Yarımmüdafiəçi Torqan Azar “Lans”a qayıdıb

Belçikalı yarımmüdafiəçi Torqan Azar azad agent kimi “Lans” klubuna qayıdıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Fransa klubunun rəsmi saytında məlumat verilib.

Oyunçu “Lans” ilə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb.

Torqan Azarın əvvəlki klubu Belçikanın “Anderlext”i olub. Ötən mövsüm 46 matçda yarımmüdafiəçi 15 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 2 milyon avrodur.

Azar 2007-ci ildən 2012-ci ilə qədər oynadığı “Lans”ın gənclik sisteminin yetirməsidir. Onun tərcümeyi-halında həmçinin “Borussiya Dortmund”, “Borussiya Mönhenqladbax”, PSV və bir neçə digər klubda oynadığı dövrlər də var.

İdman.Biz
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