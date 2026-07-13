Yarımmüdafiəçi Torqan Azar “Lans”a qayıdıb

Belçikalı yarımmüdafiəçi Torqan Azar azad agent kimi “Lans” klubuna qayıdıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Fransa klubunun rəsmi saytında məlumat verilib.
Oyunçu “Lans” ilə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb.
Torqan Azarın əvvəlki klubu Belçikanın “Anderlext”i olub. Ötən mövsüm 46 matçda yarımmüdafiəçi 15 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 2 milyon avrodur.
Azar 2007-ci ildən 2012-ci ilə qədər oynadığı “Lans”ın gənclik sisteminin yetirməsidir. Onun tərcümeyi-halında həmçinin “Borussiya Dortmund”, “Borussiya Mönhenqladbax”, PSV və bir neçə digər klubda oynadığı dövrlər də var.