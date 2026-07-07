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Gürcüstan millisinin oyunçusu “Udineze”yə keçib

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 İyul 2026 09:08
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Gürcüstan millisinin oyunçusu “Udineze”yə keçib

"Udineze" rəsmi saytında Gürcüstan millisinin yarımmüdafiəçisi Giorgi Çakvetadzenin "Uotford"dan transfer olunduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçu yeni klubu ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb və əlavə bir mövsüm üçün seçim hüququ var.

Giorgi Çakvetadze "Dinamo Tbilisi"nin gənclər sisteminin yetirməsidir və həmçinin komandanın böyüklər səviyyəsində oynayıb. Yarımmüdafiəçi həmçinin "Gent", "Hamburq", "Slovan" və "Uotford"da da oynayıb. O, 2023-cü ilin yayında İngiltərə klubuna qoşulub. O, ötən mövsüm 29 matçda üç məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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