PSJ qapıçı Lonqoninin transferini elan edib

PSJ qapıçı Alessandro Lonqoni ilə müqavilə imzaladığını elan edib.
İdman.Biz bildiri ki, onun müqaviləsi 2031-ci ilə qədərdir.
“Pari Sen-Jermen klubu italyan qapıçı Alessandro Lonqoni ilə müqavilə imzaladığını məmnuniyyətlə elan edir. “Komo”dan olan 18 yaşlı futbolçu klubla 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıb. O, 16 nömrəli formanı geyinəcək”, - klubun mətbuat xidməti klubun sosial media səhifəsindəki açıqlamada bildirib.
Lonqoni “Milan”ın U-20 komandasında 38 oyun keçirib, 45 qol buraxıb və yeddi dəfə qapısını quru saxlayıb.
PSJ 2025/2026 mövsümündə Fransa çempionu, eləcə də Çempionlar Liqasının qalibi olub.