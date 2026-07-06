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PSJ qapıçı Lonqoninin transferini elan edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyul 2026 20:58
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PSJ qapıçı Lonqoninin transferini elan edib

PSJ qapıçı Alessandro Lonqoni ilə müqavilə imzaladığını elan edib.

İdman.Biz bildiri ki, onun müqaviləsi 2031-ci ilə qədərdir.

“Pari Sen-Jermen klubu italyan qapıçı Alessandro Lonqoni ilə müqavilə imzaladığını məmnuniyyətlə elan edir. “Komo”dan olan 18 yaşlı futbolçu klubla 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıb. O, 16 nömrəli formanı geyinəcək”, - klubun mətbuat xidməti klubun sosial media səhifəsindəki açıqlamada bildirib.

Lonqoni “Milan”ın U-20 komandasında 38 oyun keçirib, 45 qol buraxıb və yeddi dəfə qapısını quru saxlayıb.

PSJ 2025/2026 mövsümündə Fransa çempionu, eləcə də Çempionlar Liqasının qalibi olub.

İdman.Biz
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