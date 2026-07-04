Vircil Van Deyk “Liverpul”da qalacaq

“Liverpul”un kapitanı Vircil van Deyk yay transfer pəncərəsində klubdan ayrılmayacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, 34 yaşlı müdafiəçi hazırda tətildədir və 2026/2027 mövsümü üçün niderlandlı oyunçuya ümid edən yeni baş məşqçi Andoni İraolanın rəhbərliyi altında mövsümöncəsi məşqlərə qayıdacaq.
Jurnalist Ceyms Pirs bildirib ki, “Liverpul”un oyunçu üçün təklifləri nəzərdən keçirə biləcəyi ilə bağlı fərziyyələr doğru deyil. Van Deyk 2018-ci ilin yanvar ayından bəri mersisaydlılarda çıxış edir. Ötən mövsüm o, bütün yarışlarda 55 oyunda iştirak edib, səkkiz qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Müdafiəçinin klubla müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.
Van Deyk “Liverpul”un müdafiəsində əsas fiqur olaraq qalır və onun təcrübəsi və liderlik keyfiyyətləri ilk mövsümünə başlayan İraola tərəfindən tələb olunacaq.