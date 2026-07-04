Mark Kasado “Barselona”dan “Əl-Hilal”a keçə bilər

“Barselona”nın 22 yaşlı yarımmüdafiəçisi Mark Kasado “Əl-Hilal”a keçə bilər.
İdman.Biz bu barədə Marca-ya istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, Səudiyyə Ərəbistanı klubu oyunçunu transfer etmək üçün əhəmiyyətli səylər göstərir. Kasado transferdən əmin deyil, lakin bunun əla maliyyə fürsəti olduğunu başa düşür. Bundan əlavə, “blaugrana” rəhbərliyi “Əl-Hilal”la müqavilə bağlanacağı təqdirdə sabit ödəniş və bonus arasında təxminən 30 milyon avro ala biləcəklərinə inanır.
“Barselona” bu həftə müqaviləni yekunlaşdırmağa çalışacaq, çünki komanda 13 iyulda məşqlərə qayıdacaq. Bu, tələb deyil, amma klub oyunçunun heyətə qayıtmaması üçün vəziyyəti həll etməyə üstünlük verərdi.
Kasado “Barselona” akademiyasının məzunudur. Ötən mövsüm o, bütün yarışlarda 34 oyun keçirib və bir məhsuldar ötürmə edib. Futbolçunun “Barselona” ilə müqaviləsi 2028-ci ildə başa çatır. Transfermarkt-ın məlumatına görə, oyunçunun bazar dəyəri 18 milyon avrodur.